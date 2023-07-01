"Ак Барс" заявил о наличии большой сдаточной программы новейших МРК - носителей "Калибров"

Как отметил глава корпорации Ренат Мистахов, они хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции на Украине

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Судостроительная корпорация "Ак Барс" на период 2023-2024 годов имеет большую сдаточную программу новейших малых ракетных кораблей (МРК) - носителей крылатых ракет "Калибр-НК", хорошо зарекомендовавших себя в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщил глава корпорации Ренат Мистахов, подводя итоги участия в Международном военно-морском салоне (МВМС).

"Сдаточная программа у нас достаточно большая. Мы продолжаем реализацию серийных проектов, которые у нас идут. Это два проекта малых ракетных кораблей - носителей крылатых ракет "Калибр-НК", пограничные сторожевые корабли. Эти корабли у нас достаточно серийные, мы продолжаем работать над ними", - сказал он.

По его словам, "жалко, что пока нет их продолжения". "Мы надеемся, что появится продолжение серий таких кораблей, как МРК, катера специального назначения, патрульные корабли. Для нас они в свое время были головными, а теперь речь идет о сериях", - отметил Мистахов.

"Про текущие проблемные вопросы - я бы не сказал, что они есть. Здесь огромное спасибо заказчику в лице Минобороны РФ, которое все делает и заинтересовано в том, чтобы эти корабли сдавались. Огромное спасибо также Министерству промышленности РФ, которое оперативно решает вопросы кооперации, а также оказывает помощь в рамках освоения новых производств", - сказал он.

Глава корпорации отметил, что "появилась система, при которой практически раз в две недели проводятся совещания под руководством замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Виктора Евтухова, где обсуждаются вопросы слаженной работы кооперации, если у нас возникают проблемные вопросы, по ним сразу же принимаются оперативные решения". Он отдал должное проектным бюро, которые "не создают проблем при смене определенных систем (на новых строящихся кораблях), они вместе с нами решают их".

МВМС-2023 проходил в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступило Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС являлся стратегическим медиапартнером МВМС-2023.