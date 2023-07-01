Торговый баланс Южной Кореи в июне стал положительным впервые с марта 2022 года

Его профицит составил $1,13 млрд

СЕУЛ, 1 июля. /ТАСС/. Торговый баланс Республики Корея в июне 2023 года оказался положительным впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные министерства торговли, промышленности и энергетики, опубликованные в субботу.

Экспорт Южной Кореи в июне составил $54,24 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло сокращение на 6%. Импорт в прошлом месяце оценивается в $53,11 млрд, что на 11,7% меньше, чем в прошлом году. Таким образом, профицит торгового баланса составил $1,13 млрд.

Импорт Республики Корея превышал экспорт в течение 15 месяцев подряд - с марта 2022 года по май 2023 года - из-за роста мировых цен на энергоносители. Настолько продолжительного периода дефицита торгового баланса не было в Южной Корее с 1997 года. Кроме того, с октября 2022 года экспорт страны сокращается девятый месяц подряд по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года.

За прошедший месяц на 27,3% упал импорт энергоресурсов по отношению к июню прошлого года, что привело к общему уменьшению стоимостного объема ввозимых в Южную Корею товаров. Экспорт южнокорейских полупроводников в прошлом месяце стал меньше на 28% и составил $8,9 млрд. В то же время поставки автомобилей за рубеж выросли на 58,3%, до $6,23 млрд, продажи запчастей - на 5,7%, до почти $2 млрд.

Экспорт Республики Корея в Китай сократился на 19%, до $10,5 млрд, поставки в США упали на 1,8% - до $9,59 млрд. Экспортные сделки с регионом СНГ в июне по сравнению с прошлым годом выросли на 88% - до $1,39 млрд.