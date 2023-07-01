ГК "Основа" построит в РФ логистический центр на 600 тыс. контейнеров для товаров из Китая

Как уточнил гендиректор ООО "Облстройинвест" Вадим Волхонский, Китай готов вложить средства на паритетных условиях

ПЕКИН, 1 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Российская группа компаний (ГК) "Основа" ориентировочно к 2026 году совместно с партнером из КНР построит в Московской области крупный логистический центр для импортируемых из Китая товаров. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу генеральный директор ООО "Облстройинвест" Вадим Волхонский, от лица ГК недавно заключивший соответствующие договоренности с Китайской ассоциацией по развитию предприятий за рубежом.

"Мы подписали с китайской стороной меморандум, в соответствии с которым планируем создать огромный логистический центр, который будет способен принимать 600 тыс. контейнеров в год, - рассказал он. - Партнеры из КНР обеспечат необходимый объем поставок, нас активно поддержала и компания Китайские железные дороги".

Как уточнил Волхонский, Китай готов вложить средства на паритетных условиях, то есть "50 на 50". Ориентировочный объем инвестиций на первом этапе составит 15 млрд рублей.

"У нас есть земля, возможности и желание. Китай тоже видит очень большие перспективы, - добавил он. - Мы наблюдаем за тем, как динамично развиваются российско-китайские отношения, и ощущаем спрос на услуги по доставке товаров".

Волхонский указал на большие перспективы подобного проекта, в котором принимает участие компания "Технотранс". Он отметил, что теоретически в России можно создать не один такой крупный логистический центр.

"Думаю, что проект будет составлен в 2023 году, а в 2024-м мы начнем строить. Построим за два года", - подытожил глава компании.