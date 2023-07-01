Казахстан заявил, что прорабатывает с РФ возможность импорта бензина Аи-95 в республику

По сведениям пресс-службы Министерства энергетики республики, в настоящее время совокупные запасы Аи-92 составляют 357 тыс. тонн

АСТАНА, 1 июля. /ТАСС/. Казахстанские крупные сети автозаправочных станций (АЗС) прорабатывают с российской стороной возможность импорта бензина Аи-95 из России в республику. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

"Принимая во внимание период летних отпусков и повышенный спрос на Аи-95, крупными сетями АЗС - PetroRetail, Sinooil, Helios и "Газпромнефть" - прорабатываются вопросы импорта автобензина Аи-95 в рамках индикативного плана между министерствами энергетики Республики Казахстан и Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) с 3 по 14 июля предстоит техническая остановка катализатора риформинга. При этом в целях сохранения запасов бензина на июль скорректированы производственные планы. "Атырауский НПЗ - увеличена выработка премиального автобензина Аи-95 с 20 до 45 тыс. тонн, Аи-92 - сохранится на уровне свыше 100 тыс. тонн. Шымкентский НПЗ - снижена выработка премиального автобензина Аи-95 на 29 тыс. тонн, Аи-92 - сохранится на уровне свыше 140 тыс. тонн", - пояснили в Минэнерго.

По данным пресс-службы, в настоящее время совокупные запасы Аи-92 составляют 357 тыс. тонн (достаточно для покрытия потребности страны в течение 23 суток); Аи-95 - 50 тыс. тонн (15 суток); дизельного топлива - 518 тыс. тонн (28 суток).