В Татарстане судостроительный завод планирует сдать девять кораблей и судов в 2023 году

Около четырех из них будут "Метеоры-2020"

КАЗАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Зеленодольский завод имени А. М. Горького (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс") по итогам 2023 года планирует сдать девять военных кораблей и гражданских судов. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" Ренат Мистахов.

"У нас есть и гражданские [суда], и военные корабли. Если общее брать - гражданские вместе с военными - выходим ориентировочно на девять кораблей и судов. По итогам года", - сказал Мистахов.

По его словам, около четырех из них будут "Метеоры-2020". Стартовое производство нового поколения "Метеоров" было запущено на Зеленодольском заводе в начале 2021 года.

АО "Зеленодольский завод имени A. M. Горького" является одним из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. Построил свыше 1,5 тыс. судов, в том числе около 600 военных. Он входит в судостроительную корпорацию, созданную на базе холдинга "Ак Барс" в Татарстане.