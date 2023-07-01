Представители МСП в новых регионах смогут воспользоваться программой льготного лизинга

Ставка льготного лизинга за оборудование российского производства будет составлять до 6% годовых, для иностранного - до 8%, сообщили в кабмине

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса (МСП) в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях смогут взять в лизинг на льготных условиях технику и оборудование для развития своего дела. Соответствующее постановление о правилах финансирования новой программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Речь в том числе идет о льготном лизинге промышленного оборудования, оборудования в сфере переработки и хранения сельхозпродукции. Ставка льготного лизинга за оборудование российского производства будет составлять до 6% годовых (вместо рыночных 15%), для иностранного - до 8%", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что новая программа будет способствовать развитию промышленного сектора в новых регионах, поможет модернизировать производства и даст стимул развитию предпринимательства. Из федерального бюджета на ее реализацию поступит 300 млн рублей. Оператором программы будет государственное предприятие ДНР "Республиканская лизинговая компания".

В рамках интеграции представителей бизнеса из новых регионов в общую систему поддержки малого и среднего предпринимательства в РФ в начале июня в новых регионах была уже запущена программа льготного кредитования МСП, с помощью которой представители бизнеса и самозанятые граждане могут взять кредиты по ставке не более 10% сроком до трех лет. Кроме того, в июне было направлено федеральное финансирование на открытие центров "Мой бизнес", где будут оказываться все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности, а также на создание государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций.