Китай выступил против сдерживания экспорта оборудования для полупроводников из Нидерландов

В Минкоммерции КНР напомнили о важности сохранения глобальных цепочек поставок

ПЕКИН, 1 июля. /ТАСС/. Китайские власти выступают категорически против злоупотребления мерами по сдерживанию экспорта современного оборудования для полупроводников из Нидерландов и выражают недовольство в связи с введением новых правил в этой европейской стране. Об этом сообщило в субботу Министерство коммерции КНР.

"Нидерландская сторона должна отстаивать международные экономические правила и оберегать торгово-экономические отношения между двумя странами, - говорится в распространенном заявлении китайского ведомства. - Не следует злоупотреблять мерами экспортного контроля, нужно защищать совместные интересы предприятий Китая и Нидерландов".

Как уточнило Минкоммерции, нельзя допустить, чтобы новые правила об экспорте передового полупроводникового оборудования "стали препятствием для регулярного сотрудничества в соответствующей отрасли". Оно также напомнило о важности сохранения глобальных цепочек поставок.

В заявлении отмечается, что китайская сторона в течение последних нескольких месяцев на многих уровнях проводила по данному вопросу консультации с компетентными учреждениями Нидерландов, которые в итоге все-таки решили ввести новые правила. "Китай выражает недовольство по этому поводу", - подчеркивается в нем.

Китайское министерство также напомнило, что последние несколько лет США злоупотребляют экспортными ограничениями, чтобы "обеспечить свою глобальную гегемонию". "Соединенные Штаты даже готовы принести в жертву интересы своих союзников, они угрозами принуждают другие страны оказать давление и сдерживающее воздействие на КНР [в сфере] полупроводников, - сообщило ведомство. - Происходит искусственное разъединение цепочек поставок, наносится серьезный удар по развитию производства полупроводников. Китай в связи с этим выражает решительный протест".

Новые меры по усилению контроля над экспортом

Как сообщил в пятницу МИД Нидерландов, правительство страны ввело новые правила экспорта в отношении наиболее передового оборудования для полупроводникового производства. С 1 сентября оно попадает под требования о национальном лицензировании - данная процедура предусматривает, что последнее слово при организации его поставок будет оставаться за голландским правительством. Оно проинформировало, что новые правила не касаются какой-либо конкретной страны. В то же время Китай выступает в качестве одного из ключевых направлений для поставок этой высокотехнологичной продукции.

В октябре прошлого года Соединенные Штаты ввели ограничения на экспорт полупроводников в КНР, пытаясь помешать Пекину в разработке новейших технологий. Американская сторона также опасается, что в системе внешнеторгового контроля могут появиться лазейки, если Япония и Нидерланды, чьи предприятия занимают ведущие позиции в мире по производству соответствующего оборудования, продолжат осуществлять поставки Китаю. По этой причине Вашингтон обратился к Токио и Амстердаму с просьбой присоединиться к подобным антикитайским мерам.