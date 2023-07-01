Кабмин расширил механизм авансирования закупок промышленной продукции

В обновленный перечень добавили 10 видов металлургического и подъемно-транспортного оборудования

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень оборудования, поставки которого авансируются в объеме не менее 80% цены контракта при государственных закупках. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"В обновленный перечень добавлено 10 видов металлургического и подъемно-транспортного оборудования. Это в том числе строительные краны, лифты, подъемные машины для складов, электропечи и промышленные камеры", - говорится в сообщении.

Механизм авансирования закупок промышленной продукции был введен в конце прошлого года в рамках мер поддержки производителей станкоинструментальной промышленности. "Расширение этого механизма позволит ускорить процесс наращивания производственных мощностей и нарастить объемы выпускаемой продукции", - добавили в кабмине.