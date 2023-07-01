Ботсвана и Anglo American продлили соглашение о совместной работе по добыче алмазов

Оно будет действовать еще 10 лет

ПРЕТОРИЯ, 1 июля. /ТАСС/. Ботсвана и горнодобывающая корпорация Anglo American договорились продлить на 10 лет соглашение о совместной работе по добыче и продаже алмазов.

"Между правительством Ботсваны и Anglo American достигнуто принципиальное соглашение", - говорится в их совместном коммюнике, которое цитирует в субботу агентство AFP.

Соглашение рассчитано на 10 лет и предусматривает куплю-продажу необработанных алмазов у компании Debswana, которая является совместным предприятием правительства Ботсваны и принадлежащей Anglo American алмазной группы De Beers. Одновременно Debswana продлила на 25 лет лицензию на добычу алмазов на территории Ботсваны. Другие положения соглашения, включая распределение долей, не разглашаются.

Правительство Ботсваны и Anglo American подписали в 2011 году 10-летнее соглашение о совместной работе и создали совместное предприятие - компанию Debswan. Соглашение предусматривало, что 90% добываемых в африканской стране алмазов получает De Beers, а остальное - ботсванская сторона. В 2020 году эта доля была увеличена до 25%. В 2021 году из-за пандемии коронавируса действие соглашения было продлено до 30 июня 2023 года. Сейчас оно перезаключено.

В рамках реализации соглашения в ботсванскую столицу Габороне в 2013 году из Лондона были перенесены сортировка алмазов и их продажа De Beers крупным клиентам.

На Ботсвану приходится более двух третей всех добываемых De Beers алмазов. В свою очередь в общем объеме экспорта Ботсваны 90% приходится на эти драгоценные камни. В минувшем году Debswana зафиксировала исторический максимум продаж, реализовав свою продукцию на сумму $4,58 млрд.