Cудостроительный завод в Татарстане готов работать над выпуском яхт под брендом Aurus

В регионе серийно выпускаются автомобили Aurus

КАЗАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Зеленодольский завод имени А. М. Горького (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс") готов взять на себя выпуск яхт класса люкс под брендом Aurus, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" Ренат Мистахов. На данный момент в Татарстане уже серийно выпускаются автомобили бренда Aurus.

"В Зеленодольске есть опыт строительства. Мы сегодня выпускаем такие комфортабельные суда, как А145, "Метеор-2020", А45. По этой причине знаний, умений [достаточно]. Если нам доверят, мы справимся", - сказал Мистахов.

Aurus - российский бренд представительских автомобилей. Они изготовляются серийно на заводе в Елабуге (Татарстан). На данный момент производятся Aurus Senat и внедорожник Komendant. Также ранее был представлен вертолет "Ансат" Aurus - сертифицированная версия "Ансата" премиум-класса. "Ансат" выпускается на мощностях Казанского вертолетного завода.

В декабре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью ТАСС сообщил, что у компании Aurus есть идеи по использованию бренда в выпуске одежды, климатической техники и яхт. В апреле гендиректор ФГУП "НАМИ" Федор Назаров сообщил ТАСС, что ведутся переговоры с несколькими компаниями о расширении линейки бренда Aurus яхтами класса люкс.

АО "Зеленодольский завод имени A. M. Горького" является одним из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. Построил свыше 1,5 тыс. судов, в том числе около 600 военных. Он входит в судостроительную корпорацию, созданную на базе холдинга "Ак Барс" в Татарстане.