В Петроградском районе Петербурга начала работать зона платной парковки

На 141 улице обустроили порядка 10 тыс. парковочных мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. В Петербурге расширили зону платной парковки - с 1 июля она начала действовать в Петроградском районе, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Сегодня зона платной парковки заработала в Петроградском районе. На 141 улице обустроено порядка 10 000 парковочных мест, из которых не менее 1 000 - для инвалидов и перевозящих их лиц", - говорится в сообщении.

Во время подготовки к введению платной парковки в районе была переработана и изменена схема организации дорожного движения. Отмечается, что на 25 улицах организовано одностороннее движение, на некоторых улицах наоборот введено двустороннее движение. Скорректирована работа светофоров, обустроены дополнительные выделенные полосы для общественного транспорта. Для организации парковки было нанесено свыше 5 500 кв. м разметки, установлено более 3 500 дорожных знаков, 80 паркоматов и свыше 1 000 информационных табличек. Таблички позволяют узнать номер парковочной зоны, название муниципального округа и возможные способы оплаты парковки, которых более 12 - наличными и онлайн.

В комитете транспорта отметили, что жители Петроградского района могут оформить льготное парковочное разрешение сроком действия от одного до трех лет. Стоимость составит 1 800 рублей в год. На сегодняшний день уже оформлено более 6 000 разрешений жителя Петроградского района.

Как добавили в пресс-службе администрации города, теперь жители всех улиц в районах платной парковки могут оформить льготное парковочное разрешение за 1 800 рублей в год и парковаться без дополнительной платы в границах района проживания, без привязки к парковочным зонам. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Соответствующие изменения в постановления от 2014 года были подготовлены Комитетом по транспорту по поручению Александра Беглова. Ранее наличие улицы в адресном перечне было обязательным условием для получения разрешения жителя. При этом в Петербурге есть ряд улиц, которые на сегодняшний день не могут быть включены в перечень", - сообщила пресс-служба.

Зоны платной парковки в Петербурге

Осенью этого года зона платной парковки в Петроградском районе охватит еще 29 улиц на Крестовском острове, там будет обустроено еще порядка 1 600 машиномест.

Зона платной парковки в Центральном районе начала действовать на 56 улицах с 1 июля 2022 года от Невского проспекта до Звенигородской улицы и от Фонтанки до Обводного канала, там было организовано порядка 4 тыс. парковочных мест. С 1 сентября прошлого года платная парковка заработала на улицах, расположенных в границах "Дворцового округа" и "Муниципального округа № 78". Было обустроено свыше 3 тыс. парковочных мест, в том числе 300 мест для размещения автомобилей инвалидов. Планируется, что с 1 октября платная парковка заработает в Василеостровском районе. Она охватит только историческую часть - до Наличной улицы.