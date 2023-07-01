В ООН считают возможным продление зерновой сделки

Как сообщил источник в организации, эта тема "активно обсуждалась" на полях заседания Исполнительного совета

РИМ, 1 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Представители Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН считают, что зерновая сделка по вывозу зерна с Украины еще может быть продлена. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в субботу источник в организации, отвечая на соответствующий вопрос о вероятности продления действия сделки с 18 июля.

Черноморская зерновая инициатива (ЧЗИ) о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки ранее была продлена до 17 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что сделка не будет продлена, если не заработает российский пакет стамбульских договоренностей, который, в частности, включает отмену санкционных ограничений против российского аграрного экспорта. Министр отметил, что до сих пор сделка реализуется лишь в части вывоза украинского продовольствия.

Как сообщил источник, "тема (продления зерновой сделки - прим. ТАСС) активно обсуждалась" на полях только что завершившегося заседания Исполнительного совета, главного управляющего органа. "Эту тему превратили в медийный рычаг давления", - признал собеседник агентства, поскольку из всего вывезенного с Украины зерна, большая часть которого фуражное, идущее на корм скота, только 3% пошли на нужды гуманитарных программ ВПП. Собеседник агентства также отметил особую роль Турции в переговорном процессе по зерновой сделке, от которой "получает наибольшую пользу". Как напомнил собеседник агентства, Турция получает дивиденды не только от прохода судов через Босфор (не только с украинским зерном, но и поступающем из порта Новороссийска), но и занимается переработкой сырья для производства пшеницы, которая потом закупается рядом стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) предупреждают о спекулятивном эффекте прекращения зерновой сделки на мировых рынках. Ее прекращение грозит повышением цен на зерно, которое станет менее доступным для развивающихся стран, предупреждают они. В результате ситуация с продовольственным обеспечением ухудшится в наиболее бедных регионах.

Выступая на заседании Исполнительного совета, постоянный представитель РФ при ФАО и других международных организациях в Риме Виктор Васильев подчеркнул, что в нынешнем виде реализации ЧЗИ "теряет всякий смысл". "Что касается Черноморской инициативы, то 70% грузов из Украины состоят из кормовой кукурузы и фуражного зерна, направляются преимущественно в государства с высоким уровнем дохода (44%) и выше среднего (36%), в то время как нуждающимся странам (Афганистан, Джибути, Йемен, Сомали, Судан, Эфиопия), в том числе по линии ВПП, было поставлено менее 3% продовольствия. Поставка же российского аммиака для производства удобрений стала невозможной из-за подрыва Вооруженными силами Украины 5 июня аммиакопровода Тольятти-Одесса. Таким образом, в таком виде Черноморская инициатива теряет всякий смысл", - сказал он. Он также указал, что условия меморандума Россия-ООН по обеспечению экспорта российской сельхозпродукции и удобрений практически не выполняются из-за введенных США и ЕС незаконных санкций, касающихся банковских переводов, страхования грузов, логистики и запчастей для техники.

Важность ЧЗИ для обеспечения глобальной продовольственной безопасности будет обсуждаться и на открывшейся в субботу Конференции ФАО с участием высокопоставленных представителей стран-членов организации. Вопросу будет посвящено отдельное мероприятие, запланированное на 7 июля, сообщили в ФАО.