На Ленинградском проспекте инвестор построит многофункциональный ледовый комплекс

Объект станет частью спортивного кластера ЦСКА

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Инвестор возведет на Ленинградском проспекте ледовый дворец в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). С ним заключен договор аренды земельного участка, сообщил в субботу заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С инвестором ООО "Ледовый дворец "Красная Армия" заключен договор аренды земельного участка площадью 7,78 га для реализации масштабного инвестиционного проекта на севере столицы - спортивного комплекса, в составе которого появятся ледовая арена, тренировочная база, музей и билетная касса, а также отдельно стоящее здание инженерных систем", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Cпорткомплекс появится по адресу: Ленинградский проспект, владение 39. Ранее находившиеся здесь сооружения демонтированы. Объект станет частью спортивного кластера ЦСКА, что даст дополнительную возможность тысячам москвичей заниматься физической культурой и спортом, а также позволит проводить хоккейные матчи.

"Земля предоставлена инвестору на пять лет, в течение которых он должен завершить строительство спортивного комплекса. Общая площадь многофункциональной арены составит 118,6 тыс. кв. м, а спортивно-тренировочного комплекса - 50,6 тыс. "квадратов", - добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Как уточнили в пресс-службе, МаИП - это значимые проекты, которые направлены на инфраструктурное развитие городских территорий, увеличение количества рабочих мест и роста инвестиций в экономику столицы. Для таких объектов город предоставляет участки без проведения торгов в аренду сроком на пять лет. Предпочтение отдается инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям, социальной и спортивной инфраструктуре.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2016 года в столице выделили землю для реализации 573 масштабных инвестпроектов - строительства транспортно-пересадочных узлов, спортивных, образовательных, медицинских и промышленных объектов, гостиниц.