В РФ лесникам в ближайшие годы потребуется более 20 тыс. беспилотников

Сейчас их число достигает 700

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Лесному хозяйству в ближайшие годы потребуется более 20 тыс. беспилотников, сегодня их число достигает 700. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ).

"Одним из самых перспективных рынков для применения беспилотников и сервисов на их основе являются лесное хозяйство и природоохранная деятельность. Потребности лесников, по оценке экспертов, могут составить до 20 тыс. и более беспилотных систем, при условии, что будут разработаны и внедрены новые технологии в решении отраслевых задач. Беспилотники с новыми перспективными решениями отраслевых задач способны сформировать новый технологический уклад в отрасли - технологическую революцию", - рассказали в институте.

В частности, уже сегодня с помощью беспилотников могут решаться задачи по авиационному мониторингу лесов, информационному обеспечению деятельности команд пожаротушения, доставке грузов и проведению санитарных и истребительных мероприятий по борьбе с насекомыми-вредителями и болезнями лесов, тушению природных пожаров, оперативному экологическому мониторингу, борьбе с незаконными рубками и другими нарушениями.

"Сейчас экономическая эффективность от применения беспилотников не во всех сферах очевидна, в некоторых аспектах она проигрывает традиционным решениям с использованием пилотируемой авиации. Требуются масштабные научные прикладные исследования в таких областях как совершенствование методик дистанционного сбора различных данных о состоянии лесов, автоматизация обработки различной входящей информации большого объема с использованием искусственного интеллекта, системная интеграция беспилотников в существующие производственные контуры. Есть четкое понимание, что для решения задач Минприроды России и Рослесхоза требуются все классы беспилотников - от "карманных" вертолетов до больших самолетов с увеличенной продолжительностью полета", - добавили во ВНИИЛМ.

В настоящее время в лесном хозяйстве российских регионов успешно используется свыше 700 беспилотников, в том числе свыше 100 аппаратов принадлежат Авиалесоохране и Рослесозащите. Они используются для лесопожарного мониторинга, а также в мероприятиях по защите лесов от вредителей и болезней, рассказал ТАСС начальник управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский.

Правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В документе говорится, что в течение ближайших 6,5 года в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Наибольший потенциал для применения беспилотников отмечается в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании геопространственных баз данных, а также доставке грузов в труднодоступные районы.