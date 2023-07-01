В компании сообщили, что найм несовершеннолетних происходит в полном соответствии с трудовым законодательством

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сеть предприятий быстрого питания "Вкусно - и точка" продолжает принимать на работу сотрудников с 15 лет, соблюдая трудовое законодательство, а также учитывая особенности найма несовершеннолетних, сообщили ТАСС в компании.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что "Вкусно - и точка" перестает брать на работу 15-летних подростков.

"Компания продолжает принимать на работу сотрудников с 15 лет и делает это в полном соответствии с трудовым законодательством, а также с учетом особенностей приема на работу несовершеннолетних", - сообщили в сети.

"Если в конкретном предприятии на момент подачи заявления нет позиций, подходящих для несовершеннолетних, соискатель может оставить заявку на сайте и получить информацию по локациям, в которых такие позиции имеются", - добавили в компании.