Мантуров и Собянин осмотрели предприятия индустриального парка "Руднево"

Вице-премьер и мэр Москвы также посетили научно-производственную площадку "Стрела", предприятия "Аэромакс" и "Гаскар групп"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин посетили предприятия индустриального парка "Руднево". Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина РФ.

"В индустриальном парке "Руднево" уже возведены 18 производственных корпусов общей площадью порядка 120 тыс. кв. м, включая опытное производство и конструкторское бюро. При строительстве были применены отечественные строительные материалы и самые современные строительные технологии. Это позволило сократить сроки строительства на 35-50%, а стоимость работ - на 10-15%", - говорится в сообщении.

В частности, Мантуров и Собянин посетили строящиеся на территории парка "Руднево" комплексы АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Ростех). Планируется, что в парке расположится предприятие полного цикла по изготовлению компонентов для крыла самолета МС-21.

"На территории парка "Руднево" запланированы к размещению предприятия авиастроения, радиоэлектроники и легкой промышленности. В дальнейшем планируется размещение промышленных предприятий в сфере современных материалов и нанотехнологий, медицинских и биофармацевтических технологий", - отмечается сообщении.

Кроме того, вице-премьер и мэр Москвы осмотрели научно-производственную площадку "Стрела", предприятия "Аэромакс" и "Гаскар групп".

Индустриальный парк "Руднево"

Строительство индустриального парка "Руднево" на востоке Москвы недалеко от станции метро "Лухмановская" было начато в конце 2020 года. В марте 2023 года Минэкономразвития России поддержало предложение столичных властей о включении парка "Руднево" и прилегающих территорий в состав ОЭЗ "Технополис "Москва".

Компании, получившие статус резидента ОЭЗ, будут освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%. Также для них будет действовать режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли.

Как сообщали в пресс-службе мэра и правительства Москвы, сейчас в индустриальном парке "Руднево" возведены 18 производственных корпусов общей площадью порядка 120 тыс. кв. м, на которых развернут свои мощности 17 компаний. Большая часть из них будет выпускать БПЛА.

В марте 2023 года ООО "Аэромакс" начало в корпусе №11 опытный и серийный выпуск беспилотных летательных аппаратов. В частности, предприятие выпускает беспилотные авиационные системы вертолетного типа SH-450 и SH-750, предназначенные для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях - они имеют высокую степень сопротивляемости ветровой нагрузке и оборудованы противообледенительной системой.