Годовая инфляция в Стамбуле составила в июне 55%

Больше всего в городе подорожали культурные мероприятия, а также транспортные расходы и услуги связи

АНКАРА, 1 июля. /ТАСС/. Индекс потребительских цен в Стамбуле в годовом выражении составил 55,19%. Такие данные в субботу обнародовала Торговая палата Стамбула, объединяющая более 700 тыс. турецких компаний.

Инфляция рассчитана по данным за июнь 2022 - июнь 2023 года. В розничном секторе рост цен за 12 последних месяцев составил 55,19%. Оптовые цены за тот же период выросли на 64,27%. По сравнению с маем текущего года за месяц розничные цены увеличились на 3,46%, а оптовые - на 4,32%.

Более всего в Стамбуле в июне выросла стоимость культурных мероприятий, образования и развлечений (6,99%). Транспортные расходы и услуги связи подорожали на 5,11%, расходы на жилье увеличились на 3,75%, одежда - на 3,2%.

В оптовом секторе по сравнению с маем в июне на 8,36% подорожало топливо, на 5,71% строительные материалы, продукты питания стали дороже на 3,9%. Оптовая стоимость текстиля повысилась на 3,3%. И только цены на химикаты снизились на 1,36%.

По данным Центробанка Турции, инфляция в целом по стране немного замедлилась в мае, составив по сравнению с маем 2022 года 39,59%. Ранее ЦБ увеличил размер ключевой ставки с 8,5% до 15%, пообещал вести более жесткую монетарную политику и заниматься сдерживанием инфляции. Однако после этого турецкая лира заметно потеряла в стоимости и сейчас торгуется по 26 лир за $1, что является очередной исторической планкой для падения турецкой нацвалюты. На этом фоне большая часть бизнеса в стране почти еженедельно индексирует в сторону повышения отпускные цены на свои продукцию и услуги. Снижается только стоимость сезонных овощей и фруктов, которые производителям нужно успеть продать, чтобы получить средства.