Кабмин продлил действие квоты на экспорт лома и отходов чермета на уровне 600 тыс. тонн

Постановлением предусматривается установление внутриквотной ставки в размере 5%, но не менее €5 за тонну

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Правительство России продлило сроки действия квоты на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 декабря 2023 года. Квота составит 600 тыс. тонн, следует из соответствующего постановления, размещенного на официальном сайте правовой информации.

"Установить с 1 июля по 31 декабря 2023 года включительно тарифную квоту на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отходов и лома черных металлов, вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта в совокупном объеме 600 тыс. тонн", - говорится в документе.

Постановлением предусматривается установление внутриквотной ставки в размере 5%, но не менее €5 за тонну.

Согласно постановлению, Министерству промышленности и торговли РФ поручается распределять объем квоты между участниками внешнеторговой деятельности в соответствии с правилами, а также осуществлять выдачу этим участникам разовых лицензий на экспорт отходов лома и черных металлов с территории РФ в государства, не входящие в ЕАЭС, в пределах объема тарифной квоты, распределенной согласно правилам.

В конце мая 2022 года правительство РФ ввело тарифные квоты на экспорт лома и отходов черных металлов с 1 июня до 31 июля 2022 года. В конце июля кабмин принял решение продлить тарифную квоту в объеме 1,35 млн тонн до конца года.

С 1 января по 30 июня 2023 года тарифная квота была продлена.