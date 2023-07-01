АЭС России перевыполнили задание ФАС на 2,33 млрд кВт·ч

Как сообщили в "Росэнергоатоме", за шесть месяцев 2023 года выработано свыше 106,46 млрд кВт·ч

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские АЭС в первом полугодии 2023 года на 2,24% перевыполнили задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, выработав сверх плана 2,33 млрд кВт·ч электроэнергии. Об этом в субботу сообщила пресс-служба АО "Концерн "Росэнергоатом" (РЭА, входит в электроэнергетический дивизион Росатома).

"Атомные электростанции России (филиалы концерна "Росэнергоатом") за шесть месяцев 2023 года выработали свыше 106,46 млрд кВт·ч или 102,24% от балансового задания ФАС России", - сообщила пресс-служба РЭА. Таким образом, отмечается в сообщении, сверх балансового задания с начала текущего года выработано порядка 2,33 млрд кВт·ч. Работа всех российских АЭС за шесть месяцев 2023 года позволила не допустить выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме свыше 52 млн тонн эквивалента СО2.

Концерн "Росэнергоатом" является крупнейшей генерирующей компанией в России и второй в мире по объему атомных генерирующих мощностей, уступая лишь французской EDF. В состав Росэнергоатома входят 11 атомных станций России, включая ПАТЭС, которые наделены статусом филиалов концерна, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на 11 АЭС России эксплуатируются 37 энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт. Сегодня доля выработки электроэнергии атомными станциями в энергобалансе России составляет около 20%, а к 2045 году она должна достигнуть 25%.

В настоящее время идет строительство новых энергоблоков Курской АЭС-2 по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный), а также работы по сооружению новых энергоблоков №7 и №8 Ленинградской АЭС и №1 и №2 Смоленской АЭС-2. Продолжается сооружение энергоблока с быстрым реактором БРЕСТ-300 в г. Северске (Томская область) в рамках проекта "Прорыв" по созданию новой технологической платформы, а также двух модернизированных плавучих энергоблоков малой мощности (МПЭБ) для Чукотки. В планах атомщиков - строительство и других атомных мощностей, в том числе малой наземной станции в Республике Саха (Якутия).