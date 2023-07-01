Ветропарки Росатома за шесть месяцев выработали более 1 млрд кВт·ч электроэнергии

Это почти на 11% больше выработки за аналогичный период 2022 года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Ветропарки Росатома за первое полугодие 2023 года выработали более 1 млрд кВт·ч электроэнергии, что почти на 11% больше выработки за аналогичный период прошлого года. Об этом в субботу сообщила пресс-служба АО "Новавинд" (ветроэнергетический дивизион Росатома).

"Выработка ветроэлектрических станций АО "Новавинд" за первые шесть месяцев 2023 года составила 1,1 млрд кВт·ч. За год этот показатель увеличился на 110 млн кВт·ч: в первом полугодии 2022 года выработка составляла более 987 млн кВт·ч", - говорится в сообщении. С начала работы первой ветроэлектрической станции Росатома 1 марта 2020 года до конца II квартала 2023 года ВЭС Росатома выработали порядка 4,5 млрд кВт·ч электроэнергии. При этом за счет ввода в эксплуатацию в 2023 году Берестовской и Кузьминской ВЭС темп прироста накопленной выработки увеличился на 25%, отмечается в сообщении АО "Новавинд".

Показатель выработки 2023 года учитывает работу восьми введенных в эксплуатацию ВЭС общей мощностью 880 МВт в Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области, уточняется в сообщении. Работа этих ВЭС за полгода позволила не допустить выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме более 380 тыс. тонн эквивалента СО2.