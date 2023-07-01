Премьер Украины потребовал пересмотреть решение регулятора о повышении тарифов на воду

По словам Дениса Шмыгаля, "решения не согласовываются с правительством"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Премьер Украины Денис Шмыгаль не согласен с распоряжением регулятора повысить тарифы на воду на треть с 1 августа и поручил правительству обсудить с регулирующим органом пересмотр этого решения.

"Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) приняла решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение. Решение неприемлемо. Решения не согласовываются с правительством", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Премьер заявил, что правительство стремится к социальной справедливости и решение "идет вразрез" с такой политикой.

"Сегодня я поручил министру энергетики и министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ относительно возможности пересмотреть решение о повышении тарифа на воду", - написал Шмыгаль.

Несогласие с решением регулятора о повышении тарифов на воду высказал также министр энергетики Украины Герман Галущенко, говорится в сообщении в телеграм-канале Минэнерго. Галущенко отметил, что это не первое решение, принимаемое комиссией без должного обсуждения. В качестве примера министр привел решение НКРЭКУ о пересмотре предельных цен на рынке электроэнергии. Глава Минэнерго заявил, что объявленное НКРЭКУ решение о повышении предельных цен на электроэнергию "принципиально отличается от предыдущего предложения, которое было предметом публичного обсуждения с привлечением ключевых энергокомпаний страны". По словам Минэнерго, действия украинского энергетического регулятора "не соответствуют" европейским стандартам энергорынка, которые были включены в законодательство Украины.

НКРЭКУ 29 июня решила повысить тарифы на воду для 33 предприятий-водоканалов, представляющих большую часть территории страны. Средний показатель повышения тарифов составляет 32%, они будут повышаться в два этапа - с 1 июля и с 1 сентября. По подсчетам НКРЭКУ, для средней украинской семьи рост месячной платы за воду составит около 60 гривен ($1,61). Регулятор отметил, что на повышение тарифов повлияли увеличение стоимости электроэнергии, реагентов, изменение оплаты труда и актуализация расходов для выполнения обязательств по кредитным соглашениям с международными финансовыми организациями. НКРЭКУ ранее сообщила, что максимальные тарифы на электричество для бизнеса на Украине с 30 июня будут повышены на 40-80% в зависимости от времени суток. С 1 июня на Украине были повышены тарифы на электроэнергию для населения до 2,64 гривны ($0,07) за кВт·ч. До этого в стране действовал льготный тариф, он составлял 1,44 гривны ($0,04) или 1,68 гривны ($0,05) за кВт·ч в зависимости от объема потребления.