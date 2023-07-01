Глава ЦРУ США не считает необходимым дистанцироваться от китайской экономики

При этом, по словам Уильяма Бернса, КНР является единственной страной, которая якобы "стремится изменить мировой порядок"

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Китай стремится к изменению мирового порядка и наращиванию для этого своей мощи, но США не считают необходимым дистанцироваться от китайской экономики. С таким утверждением выступил в субботу в британско-американском Фонде Дитчли директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

"Китай является единственной страной, которая стремится изменить мировой порядок и наращивает экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для этого", - приводит его слова агентство Reuters.

В сегодняшнем мире никто не хочет оказаться в зависимости касательно доступа к критически важным ресурсам и технологиям, подчеркнул Бернс.

"Выход из ситуации состоит не в том, чтобы отделяться от такой экономики, как китайская, что будет безрассудно, а в том, чтобы разумно снизить риски и диверсифицировать [экономику], обеспечив устойчивые цепочки поставок, защитив наше технологическое преимущество и вложив средства в промышленные мощности", - считает глава ЦРУ.