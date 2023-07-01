1 июля, 18:58

Чехия за шесть месяцев 2023 года снизила потребление газа в годовом исчислении на 13%

По данным Минпромторга страны, оно составило 3,749 млрд куб. м.

ПРАГА, 1 июля. /ТАСС/. Потребление газа в Чехии в первом полугодии текущего года по сравнению с тем же периодом 2022 года сократилось почти на 13% и составило 3,749 млрд куб. м. Об этом проинформировал в субботу министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикела на своей странице в социальной сети Twitter.

"По сравнению с прошлым годом, который был весьма экономным, и в текущем году нам удалось за шесть месяцев сократить потребление [газа] на 544 млн куб. м, что составляет почти 13% [в годовом исчислении]. За первое полугодие в республике потребление газа составило 3,749 млрд куб. м", - говорится в сообщении.

Чехия в 2023 году не получала газа из РФ. Республике, как отметил министр, удалось избавиться зависимости от поставок из России. Страна полностью обеспечена газом, который транзитом через Германию поступает из Норвегии и СПГ-терминалов в странах Евросоюза.

В газохранилищах республики, согласно данным Минпромторга на 30 июня, накоплено 2,91 куб. м. газа. Их мощности заполнены на 84%. Это почти на 20% больше, чем было в тот же день в 2022 году. 

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© Информационное агентство ТАСС
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