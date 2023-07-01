В Думе считают, что закон об исламском банкинге позволит привлечь до $14 млрд инвестиций

глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что инициатива может начать работать уже в августе, поскольку принципиальных разногласий по его содержанию среди законодателей нет

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Реализация закона об исламском банкинге, принятие которого возможно в июле, позволит привлечь в Россию $11-14 млрд в совместные проекты с исламскими странами, включая Турцию и Иран. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС на национальном чувашском празднике Акатуй в московском парке "Сокольники" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Потенциал привлечения средств для реализации проектов [после принятия закона об исламском банкинге] - 11-14 млрд долларов, так оценивают многие специалисты. При этом мы рассчитываем на приток инвестиций, вложений в разные проекты из Турции, из Ирана, из стран азиатских, придерживающихся исламской религии, то есть серьезный потенциал есть", - пояснил Аксаков.

По его словам, закон об исламском банкинге может начать работать уже в августе, поскольку принципиальных разногласий по его содержанию среди законодателей нет. "Мы рассчитываем, что в июле мы примем [закон об исламском банкинге], после второго и третьего чтений. Сейчас идут последние досогласования, в принципе я с умеренным оптимизмом, процентов на 90%, [могу сказать,] что в июле примем, соответственно, с августа он начнет работать", - пояснил Аксаков.

Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. Он предполагает внедрение экспериментального режима для осуществления партнерского финансирования в исламских республиках.