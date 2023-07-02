В Госдуме сообщили о высоком уровне ответственности заемщиков в новых регионах

Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков при этом отметил, что развитие финансовых рынков новых территорий России сдерживает спецоперация и недостаток информации из-за плохой работой интернета

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Жители новых регионов, получившие кредиты в российских банках, показывают высокий уровень платежной дисциплины. Процент возвратности займов очень высокий, что делает субъекты привлекательными для работы финансовых организаций. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС на национальном чувашском празднике Акатуй в московском парке Сокольники глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Удивляет высокая ответственность заемщиков этих территорий, то есть возвратность кредитов очень высокая, поэтому этот фактор, он будет еще больше способствовать тому, что наши банки будут там активно работать, кредитовать и финансировать разные проекты", - сказал Аксаков.

По его словам, в новых регионах созданы условия для упрощенного взаимодействия финансовых институтов с жителями и предприятиями. "Приостановили деятельность коллекторских агентств. При этом банки, которые там работают, имеют регуляторную поддержку со стороны Центрального банка России", - отметил он.

Как добавил Аксаков, развитие финансовых рынков новых регионов сдерживает не только спецоперация, но и недостаток информации в связи с плохой работой интернета.

Главной задачей для жителей и бизнеса новых регионов, по мнению Аксакова, является адаптация к законодательным нормам и механизмам работы финансовых институтов. "Я по Крыму помню, что были опасения, такая осторожность, а потом жизнь показала, что в Крыму вполне такие добросовестные заемщики, и кредитование идет самым активным образом. Вот такой же этап, очевидно, и новые территории должны пройти - это пару лет займет, а дальше все, в принципе, придет в нормальное русло, такое же, как и по всей стране", - резюмировал собеседник агентства.