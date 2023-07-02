1 июля, 21:25

Посол России на Кубе заявил о необходимости прямого авиасообщения между Москвой и Гаваной

Виктор Коронелли отметил, что между двумя странами растут бизнес-связи

ВАРАДЕРО /Куба/, 2 июля. /ТАСС/. Россия и Куба нуждаются в прямом авиасообщении между Москвой и Гаваной для развития туристических и бизнес-связей. Такую точку зрения журналистам высказал чрезвычайный и полномочный посол России на Кубе Виктор Коронелли.

"Нам нужен хотя бы один рейс из Москвы в Гавану. Не далее как в мае этого года <...> было заявление об открытии рейсов "Аэрофлота" на Кубу. Заявление делал генеральный директор "Аэрофлота" Александровский. И тогда было сказано, что речь идет о трех рейсах в неделю, два в Варадеро, один в Гавану. Мы очень ждем этого рейса в Гавану. Помимо туризма, который идет по восходящей, у нас растут бизнес-связи", - сказал он.

Ранее в субботу Россия и Куба возобновили регулярное прямое авиасообщение. Авиакомпания "Россия" будет выполнять два рейса между Москвой и Варадеро в неделю, с сентября добавит еще один рейс. Чартерные полеты между Варадеро и Моской также осуществляет Nordwind. 

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