1 июля, 23:04

Инвесторы забрали из фондов Европы около $27 млрд в 2023 году

AP Photo/ Jeff Chiu
© AP Photo/ Jeff Chiu

Сейчас они предпочитают фонды США, так как экономика этой страны кажется им более стабильной, считают эксперты

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Европейские фонды потеряли около $27 млрд за 2023 год, так как инвесторы все чаще пересматривают свои планы в пользу американских фондов. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America.

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Отмечается, что стабильный отток инвестиций наблюдается уже 16-ю неделю подряд, при этом Европа оказалась единственным крупным регионом, столкнувшимся с оттоком инвестиций в июне. Только за последние семь дней из европейских фондов вывели $4,6 млрд. Экономисты объясняют это тем, что инвесторы отдают предпочтение фондам США, так как американская экономика кажется им более крепкой на фоне опасений снижения глобального экономического роста. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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