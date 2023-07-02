В Саксонии призвали власти ФРГ не закрывать доступ к российскому газу

Премьер-министр региона Михаэль Кречмер заявил, что энергетическая реформа в Германии потерпела провал

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал власти Германии активнее работать над поиском дипломатического решения конфликта на Украине и не отказываться на все времена от российского газа.

"В этой особенно сложной ситуации я считаю важным сохранить сплоченность страны. Мы не должны закрывать себе путь к российскому газу на все времена", - заявил политик в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke. "Мы должны сильнее делать ставку на дипломатию для прекращения войны на Украине. "Никогда больше России" - я не хочу больше слышать этого предложения", - сказал Кречмер.

"Я всегда буду защищать канцлера, когда речь заходит о поддержке Украины. Но большая часть людей выступает за дипломатическое решение, и я ожидаю, что правительство ФРГ будет открыто этому", - продолжал премьер земли. "Тому, кто защищал эту позицию в последние месяцы, будь то Юрген Хабермас или я, пришлось слышать самые противные оскорбления", - заметил он.

Кречмер также высказал мнение, что энергетическая реформа в Германии потерпела провал. Он отметил "резкий рост цен на энергию" в стране и указал на то, что "ремесленники, представители средних слоев и частные домохозяйства не знают, как свести концы с концами". "Мы должны сделать все, чтобы снизить цены на энергию. Необходимо заново переосмыслить отношение ко всему - атомной энергетике, отказу от угля, местному газу, "Северному потоку - 1", расширению возобновляемых источников. Есть много возможностей, чтобы прийти к компромиссу", - считает премьер Саксонии.