В Новой Москве до конца года реконструируют очистные сооружения "Шишкин лес"

Работы ведутся без остановки производства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Комплексную реконструкцию очистных сооружений "Шишкин лес" в Новой Москве планируют завершить до конца года. Работы ведутся без остановки производства. Об этом сообщил в воскресенье в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Продолжаем масштабную модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. С 2012 года: поменяли свыше 65 км водопроводных сетей; реконструировали 24 водозаборных узла; обновили и построили 10 очистных сооружений; еще 14 узлов перевели с подземных источников на воду централизованного водоснабжения города", - написал мэр.

Он также отметил, что в настоящее время ведется комплексная реконструкция очистных сооружений "Шишкин лес", которую планируют завершить к концу года. Работы ведутся без остановки производства. Рядом с существующими возводятся новые сооружения, и когда они будут готовы, специалисты проведут переподключение и выведут из эксплуатации устаревшие мощности.

"Внедрим здесь самые современные технические решения, 80% ключевого оборудования для предприятия сделано в России. Сточные воды будут проходить цикл механической и биологической очистки, доочистки на дисковых микрофильтрах, а также обеззараживание на ультрафиолетовых установках", - уточнил Собянин.