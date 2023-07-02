Гладков заявил о возобновлении работы половины предприятий в Шебекинском округе

По словам губернатора Белгородской области, предприятие по производству макаронных изделий в Шебекине возобновит работу 3 июля

БЕЛГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Более половины предприятий в Шебекинском округе Белгородской области, которые получили различные повреждения при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), возобновили свою деятельность. Об этом в воскресенье сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Возвращаются к своей привычной работе и предприятия Шебекинского округа, более половины крупных и средних предприятий уже приступили к работе", - написал он.

По его словам, предприятие по производству макаронных изделий в Шебекине возобновит работу 3 июля. "Начнут работать первые линии, это порядка трети от численности состава, работающего на данном предприятии. Будут выпускать одну тонну макарон в час. Надеемся, что восстановительные работы позволят в ближайшее время запустить предприятие уже в полном объеме", - добавил губернатор.

Также, по информации Гладкова, строители восстановили в Шебекине 62 поврежденных из-за обстрелов частных дома и 65 многоквартирных. "Восстанавливаем в первую очередь кровлю и тепловой контур, окна, затем будем приступать к другим видам работ. Главная задача - к 1 августа восстановить тепловой контур разрушенного жилья. Надеюсь, эту задачу выполнят", - добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что в результате массированных обстрелов со стороны ВСУ в Шебекинском округе были повреждены 10 предприятий, на их восстановление потребуется 13 млрд рублей. 1 июня в округе было зафиксировано более 850 прилетов снарядов, максимум с начала обстрелов Белгородской области.