В новых регионах восстановили более 180 детских садов

В восстановительных работах принимают участие регионы всей России, сообщили в Минстрое

ДОНЕЦК, 2 июля. /ТАСС/. Строители восстановили 182 детских сада в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале Минстроя РФ.

"В ДНР на сегодня восстановлено 120 детских дошкольных образовательных учреждений. В ЛНР восстановлено 55 детских садов. В Запорожской и Херсонской областях восстановлено 7 дошкольных образовательных учреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на стройплощадках социально значимых объектов трудятся более 38 тыс. специалистов, задействовано 4 965 единиц спецтехники.

В восстановительных работах принимают участие регионы всей России. Так, Волгоградская область ремонтирует детский сад "Лучик" поселка Широкий Станично-Луганского района ЛНР. Строители ведут работы по демонтажу кровли. В планах замена дверей, окон и инженерных коммуникаций.