В Белоруссии хотят запретить обмен криптовалюты между физическими лицами

Согласно заявлению МВД республики, для прозрачности и контроля такие финансовые операции гражданам разрешат проводить только через биржи Парка высоких технологий

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Белоруссии разрабатывает изменения в законодательстве, которыми предполагается запретить обмен криптовалюты между физическими лицами. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Подобные услуги востребованы в среде мошенников, которые таким образом обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам преступных схем. Чтобы исключить такие факты, МВД прорабатывает законодательные новации, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами. Для прозрачности и контроля такие финансовые операции гражданам разрешат проводить только через биржи ПВТ [Парка высоких технологий]", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что только с начала года сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности пресекли деятельность 27 лиц, оказывавших нелегальные услуги по обмену криптовалют. "Их общий незаконный доход составил почти 22 миллиона [белорусских] рублей (641 млн рублей по текущему курсу Нацбанка Белоруссии)", - отметили в ведомстве.

"Введение практики, схожей с порядком обмена иностранных валют, сделает невозможным вывод денег, полученных преступным путем. В таких условиях мошенникам сферы информационных технологий станет просто невыгодно орудовать в Беларуси", - указали в МВД.