Глава НБР: использование доллара как оружия подорвало доверие к западным финучреждениям

По словам Дилмы Руссефф, оно привело к "повышению цен на продукты питания и энергоносители, а также дальнейшему дроблению цепочек поставок"

ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Превращение американского доллара и экономических санкций в оружие создало атмосферу недоверия к хранению активов в западных финансовых учреждениях. Об этом в воскресенье заявила президент созданного странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) Нового банка развития, экс-президент Бразилии (2011-2016) Дилма Руссефф.

"Превращение доллара США и санкций в оружие, используемое в геополитических конфликтах, привело к повышению цен на продукты питания и энергоносители, а также дальнейшему дроблению цепочек поставок. Блокирование доступа суверенных государств к их собственным международным резервам и другие практики, основанные на неприемлемом понятии экстерриториальности юрисдикции, создали атмосферу недоверия к безопасности хранения активов в западных финансовых учреждениях", - сказала она на XI Форуме глобального мира в Пекине.

По ее словам, ООН, Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация "не продемонстрировали, что они способны обратить вспять тенденции геоэкономической фрагментации и растущей социальной уязвимости".

Руссефф добавила, что эти проблемы могут быть решены международным сообществом только через международное сотрудничество.

Форум глобального мира проводится ежегодно с 2012 года университетом Цинхуа, одним из ведущих вузов Китая и мира. В нем принимают участие дипломаты, представители ведомств и ученые. В этом году он проходит с 1 по 3 июля. Главная тема мероприятия - "Стабилизация неустойчивого мира через консенсус и сотрудничество".