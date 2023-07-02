2 июля, 07:58

Нацбанк Украины за июнь продал почти $1,8 млрд из резервов

С начала года регулятор продал $12,455 млрд

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Национальный банк Украины за июнь продал $1,798 млрд, за неделю с 26 по 30 июня было продано $532,97 млн. Об этом сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на статистику регулятора.

Всего с начала года Нацбанк продал $12,455 млрд, купил - $177,89 млн.

Отмечается, что с конца мая 2022 года регулятор был вынужден еженедельно продавать около $1 млрд из резервов для балансировки межбанка. После коррекции курса гривны на 25%, до 36,6 гривны за доллар, в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полумиллиарда.

Нацбанк использует продажу валюты из резервов, в частности, для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

Ранее правление Национального банка во исполнение обязательств перед МВФ утвердило стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. 

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