"Укржелдорога" снизила тарифы на использование вагонов-зерновозов в 12 раз

В июле зерновозы компании подешевели до около $8 в сутки

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Оператор железных дорог Украины компания "Укржелдорога", начиная с июля, в 12 раз снизил тарифы на использование вагонов-зерновозов. Это следует из опубликованных на сайте компании ставок платы за использование собственных вагонов перевозчика.

Так, в июле зерновозы компании подешевели в 12 раз - до 300 гривен в сутки (около $8) с 3 650 гривен в сутки (около $99) в июне.

Также снижена стоимость использования полувагонов - до 1 300 гривен в сутки ($35) против 1 450 гривен в сутки (около $39) в июне и фитинговых платформ - с 1 400 (около $38) до 1 250 гривен в сутки (около $34). Потеряли в цене и цистерны - минус 100 гривен в сутки ($2,7).

При этом первые три месяца этого года тариф на зерновозы не менялся и составлял 4 300 гривен (около $116), затем последовало некоторое снижение.

Украинская зерновая ассоциация в настоящее время оценивает прогноз нового урожая зерновых в 2023 году примерно в 68 млн тонн, из которых почти 44 млн тонн будут отправлены на экспорт. При этом зернотрейдеры главным транспортом для перевозок считают морской и речной из-за снижения цен на мировом рынке.