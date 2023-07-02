2 июля, 09:42

Между Сочи и Ставрополем запустили прямое авиасообщение

Рейсы будут выполняться дважды в неделю по вторникам и воскресеньям

СТАВРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" запустила прямое авиасообщение между Сочи и Ставрополем, сообщается в воскресенье в Telegram-канале международного аэропорта города Ставрополя.

"Первый рейс Сочи - Ставрополь - Сочи состоялся. Из курортной столицы России прилетели 88 пассажиров, а на отдых отправились 100. По доброй традиции первый рейс встретили водной аркой", - говорится в сообщении.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что рейсы будут выполняться дважды в неделю по вторникам и воскресеньям. "Запуск нового рейса обсуждали с руководством авиакомпании на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Продолжаем переговоры с партнерами-авиаперевозчиками, чтобы расширялась сеть воздушных связей Ставрополья", - написал он в своем Telegram-канале.

На территории аэропорта города Ставрополя строится новый терминал. Ранее глава Ставрополья сообщал, что запуск нового терминала состоится в начале 2024 года. 

Теги:
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияКраснодарский крайСеверный КавказСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация