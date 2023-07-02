В московском сервисе "Банк технологий" представили более 170 разработок с начала года

В числе новинок значится система управления складом, которая позволяет увеличить точность сборки заказов до 99,5% и обеспечить высокую производительность

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Московский сервис для промышленников "Банк технологий" с начала года пополнился более чем 170 высокотехнологичными решениями. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Бесплатный сервис "Банк технологий" помогает предприятиям сэкономить время и в кратчайшие сроки подобрать необходимое современное решение для цифровизации и автоматизации производства, расширения новых линий. Онлайн-реестр заработал в 2020 году, сегодня там представлено свыше 420 передовых проверенных отечественных разработок. Более трети из них появилось только с начала текущего года - свыше 170 инструментов", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что в числе новинок - система управления складом, которая позволяет увеличить точность сборки заказов до 99,5% и обеспечить высокую производительность - до 3 млн складских операций в сутки. Еще одна разработка - облачная low-code-платформа по созданию программных решений любой сложности для автоматизации технологических процессов промышленных предприятий и коммунально-бытового сектора.

Автоматизированная система технического учета энергоресурсов, которая устанавливается в многоквартирных домах, торговых и бизнес-центрах, а также на производственных предприятиях, помогает консолидированно в автоматическом режиме собирать, хранить и передавать данные по потреблению энергоресурсов - показания со счетчиков электроэнергии, воды, тепла и газа. Очки виртуальной реальности для роботизации трудоемких процессов подсказывают сотрудникам правильные действия при выполнении производственных процессов, перечислили в пресс-службе.

"Мы продолжаем активно работать над расширением ассортимента онлайн-каталога. В феврале этого года открыли новое направление "Перспективные технологии", где свои высокотехнологичные инструменты теперь размещают ведущие вузы страны. Сегодня в этом разделе можно найти около 70 решений от 20 университетов", - уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.

Чтобы разместить информацию о разработке, нужно оставить на странице "Банка технологий" соответствующую заявку и дождаться обратной связи от специалиста. Если отечественные разработки актуальны для внедрения на промышленных предприятиях столицы, компанию добавят в реестр.