2 июля, 10:14

В Москве теплоходы перевезли более 80 тыс. пассажиров от Северного речного вокзала

С начала навигации теплоходы "850 лет Москве" и "Москва-1" совершили более 2 тыс. рейсов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Теплоходы доставили уже более 80 тыс. пассажиров от Северного речного вокзала к причалам "Химки" и "Захарково" за два месяца с открытия вокзала после реконструкции. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С начала навигации теплоходы "850 лет Москве" и "Москва-1" совершили более 2 тыс. рейсов и переправили более 80 тыс. пассажиров. <…> Наши теплоходы помогают добраться от Северного речного вокзала в Тушино быстрее, чем на метро или личном транспорте. Также по воде можно отправиться в подмосковные Химки", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, речная переправа через Канал имени Москвы - это удобная альтернатива наземному и железнодорожному транспорту. Напрямую по воде можно сэкономить время. 

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