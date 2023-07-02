В Запорожской области началась уборка урожая

Первым в регионе уберут озимый ячмень

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Аграрии Запорожской области приступили к сбору урожая 2023 года, сообщила в воскресенье журналистам заместитель председателя правительства Запорожской области по агропромышленному комплексу, министр агропромышленной и продовольственной политики региона Светлана Шевченко. Первым в регионе уберут озимый ячмень.

"В Запорожской области стартовала уборочная страда. Нашим аграриям предстоит убрать более 1 млн га земли, это на 5% больше, чем в прошлом году, - сказала Шевченко. - Стартовали уборочные работы по озимому ячменю, где-то недели через две перейдем к озимой пшенице, затем приступим к озимому рапсу. [Уборочная] кампания у нас в Запорожской области закончится в середине октября, когда мы уберем подсолнечник".

Зампредседателя регионального правительства напомнила, что в 2022 году сельхозтоваропроизводители Запорожской области собрали урожай в объеме 2,2 млн тонн. Шевченко выразила надежду, что в этом году валовый сбор превысит прошлогодние результаты. Она также поблагодарила аграриев, которые продолжают работать, несмотря на близость к зоне боевых действий.