Минздрав Британии осудил требование врачей повысить оклады, учитывая ситуацию в стране

По словам главы ведомства Стива Баркли, нужно достичь компромисса

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Требования бастующих месяцами врачей-интернов в Британии о повышении оклада на треть являются нечестными, учитывая установку на борьбу с инфляцией, нужно достичь компромисса. Об этом в воскресенье заявил глава Минздрава Соединенного Королевства Стив Баркли в интервью телеканалу Sky News.

"Мы говорили с ними на протяжении трех недель. Министерство согласилось привлечь посредника. Но, несмотря на отличную работу и проведенные переговоры, они отказались отступать от своих требований об [увеличении зарплат] на 35%. Я не думаю, что это честное требование, учитывая более широкий экономический контекст и необходимость снижать инфляцию", - сказал министр. Баркли отметил, что для разрешения ситуации обе стороны должны пойти на компромисс.

23 июня Британская медицинская ассоциация (BMA) сообщила, что врачи-интерны в Англии проведут в июле пятидневную забастовку с требованием повысить им зарплаты на фоне высокой инфляции в Соединенном Королевстве. Около 47 тыс. специалистов планируют не работать с 13 по 18 июля. Как замечает телеканал Sky News, речь идет о самой долгой отдельно взятой забастовке в истории Национальной службы здравоохранения.

Интерны в Англии уже трижды выходили на забастовки с начала года, из-за чего были перенесены сотни тысяч приемов и операций. Они требуют поднять им зарплату на 35%: по оценкам BMA, это должно компенсировать снижение зарплат на 26% в реальном исчислении на протяжении последних 15 лет. Правительство называет эти требования "непомерно высокими", утверждая, что готово повысить оклады лишь на 5%.

Волна забастовок, вызванных резким удорожанием жизни (инфляция по итогам 2022 года составила 10,5%) и падением реальных доходов, охватила Великобританию с конца прошлого года. Помимо врачей, в стачках принимают участие госслужащие, железнодорожники, водители автобусов, пограничники, почтальоны, учителя, преподаватели университетов и представители ряда других профессий. Британские власти неоднократно заявляли, что не могут позволить себе поднять зарплаты занятых в госсекторе людей на уровень инфляции, поскольку подобные меры приведут к дальнейшему росту цен в стране и создадут непомерную нагрузку на бюджет.