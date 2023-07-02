Цюй Дунъюй вновь возглавит ФАО

Его новый срок начнется 1 августа 2023 года и завершится 31 июля 2027 года

РИМ, 2 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) китаец Цюй Дунъюй был в воскресенье переизбран на эту должность на второй четырехлетний срок. Как сообщили корреспонденту ТАСС в организации, за его кандидатуру проголосовали 168 человек, один - против, 13 воздержались. Его новый срок начнется 1 августа 2023 года и завершится 31 июля 2027 года.

Как указывали в ФАО, другие претенденты ранее сняли свои кандидатуры в пользу действующего руководителя организации. Там отмечали, что это достаточно обычная практика, что генеральный директор остается на два срока. Ожидается, что в ходе проходящей в настоящий момент Конференции ФАО, открывшейся в субботу, Цюй Дунъюй выступит с программной речью о целях и задачах на новый предстоящий срок во главе ФАО.

Конференция ФАО проходит раз в два года, она является главным руководящим органом организации, на нее собираются высокопоставленные представители стран-членов. Россию на мероприятии будет представлять заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин.

Во время мероприятия будут подведены итоги некоторых программ, обсуждены новые инициативы в области обеспечения продовольственной безопасности, а также пройдут заседания так называемых региональных конференций, на которых представят доклады по ситуации с продбезопасностью по регионам, и технические советы. Завершится конференция 7 июля.