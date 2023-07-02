В НБР заявили об асимметрии в мировых финансах из-за повсеместного использования доллара

По словам главы банка Дилмы Руссефф, американские компании "по определению защищены от валютного риска, чего нет у других стран"

ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Использование международным сообществом американского доллара в качестве резервной валюты привело к возникновению асимметричной финансовой системы, от которой получали пользу преимущественно США. Об этом в воскресенье заявила президент созданного странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) Нового банка развития (НБР), экс-президент Бразилии (2011-2016) Дилма Руссефф.

"Тот факт, что на протяжении многих десятилетий мир признавал существование одной международной резервной валюты [доллара США], привел к возникновению асимметричной финансовой системы, которая всегда приносила большие преимущества стране, выпускающей эту валюту", - сказала Руссефф на XI Форуме глобального мира в Пекине.

По ее словам, американские компании "по определению защищены от валютного риска, чего нет у других стран". Кроме того, США получают "огромную выгоду от доллара, потому что другие вынуждены продавать товары и услуги, чтобы получить доллары, в то время как американцы получают их, просто печатая деньги".

"Еще более важной является привилегия финансирования бюджетного дефицита США всеми международными экономическими агентами", - отметила глава НБР.

Форум глобального мира проводится ежегодно с 2012 года университетом Цинхуа. В нем принимают участие дипломаты, представители ведомств и ученые. В этом году он проходит с 1 по 3 июля. Главная тема мероприятия - "Стабилизация неустойчивого мира через консенсус и сотрудничество".