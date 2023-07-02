Также стороны планируют расширять поставки сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, племенного поголовья крупного рогатого скота

КИРОВ, 2 июля. /ТАСС/. Специалисты из Татарстана помогут создать в Кировской области IT-кластер, также регионы договорились обменяться опытом по созданию особых экономических зон, технопарков и территорий опережающего развития. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кировской области по итогам подписания плана мероприятий на 2023 - 2027 годы по реализации соглашения между регионами.

"В плане мероприятий - организация совместных бизнес-миссий и презентаций инвестиционного потенциала территорий, обмен опытом в области создания и функционирования особых экономических зон, индустриальных парков, технопарков и территорий опережающего развития, сотрудничество в области промышленности и сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики, спорта. Республика Татарстан готова оказать содействие в создании на территории Кировской области маркетингового центра, IT-кластера, сети автомобильных заправочных станций, тепличного комплекса", - говорится в сообщении.

Стороны планируют расширять поставки сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, племенного поголовья крупного рогатого скота.

План мероприятий губернатор Кировской области Александр Соколов и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали на празднике Сабантуй в селе Калинино Малмыжского района, куда прибыл Рустам Минниханов. Раис Республики Татарстан подчеркнул, что оба региона - надежные и ответственные партнеры.

"Для нас большая честь присутствовать на областном Сабантуе. Сабантуй - это праздник для всех, людей любой национальности и любой веры. Мы празднуем завершение весенне-полевых работ и пусть Всевышний даст нам солнце и дождь, чтобы у нас был хороший урожай. И, конечно сейчас, когда наша страна переживает непростые времена, мы вновь показываем, что несмотря на национальности и конфессии, мы едины, и победа будет за нами", - цитирует пресс-служба Минниханова.

Александр Соколов и Рустам Минниханов договорились, что в 2025 году Всероссийский сельский Сабантуй также пройдет в Малмыжском районе.