Глава Торгово-промышленной палаты ФРГ пока не видит признаков роста германской экономики

Как заявил Петер Адриан, в Германии наблюдается нежелание бизнеса инвестировать

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Президент Торгово-промышленной палаты (DIHK) ФРГ Петер Адриан считает, что германской экономике может грозить длительная стагнация, а признаков ее подъема пока нет.

"Германия находится в рецессии. Мы являемся одной из немногих стран в Европе, чей объем производства снова ниже докоронавирусного уровня. Это тревожный сигнал", - заявил он в опубликованном в воскресенье интервью агентству DPA. По словам Адриана, ситуация в экономике ФРГ в целом сложная, пессимистические настроения особенно широко распространены среди фирм среднего размера. Глава DIHK указал, что в Германии наблюдается нежелание бизнеса инвестировать.

"Собственно говоря, мы должны были увидеть четкие импульсы, поскольку коронавирус миновал. То, что этого эффекта до сих пор не видно, внушает опасения", - заметил Адриан. "Признаков широкого подъема по-прежнему нет. Во втором полугодии мы, пожалуй, будем наблюдать значительный спад в строительной сфере", - сказал он, отметив, в частности, повышение стоимости стройматериалов.

"Я не берусь прогнозировать, когда ситуация снова улучшится. Возможно, нам нужно будет радоваться, если в конце года мы увидим нулевой рост экономики, а не минус", - полагает президент DIHK. Среди основных проблем экономики Германии он назвал высокие бюрократические барьеры.

В конце мая Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что ВВП страны в первом квартале 2023 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. ВВП снижался второй квартал подряд, что означает техническую рецессию. Инфляция в Германии в июне снова выросла и составила 6,4%, что на 0,3 п. п. выше, чем в прошлом месяце. В годовом выражении она составила 6,8%.