Шольц призвал обеспечить безопасность ЗАЭС независимо от хода конфликта на Украине

Как отметил канцлер ФРГ, нельзя допустить подрыва станции

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС) должна быть обеспечена несмотря на военные действия на Украине. Об этом заявил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

"Было очень важно, что сначала я с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем и государства G20 в целом очень ясно констатировали, что нельзя применять атомное оружие. Этого [подрыва ЗАЭС] нельзя допустить. Безопасность АЭС должна быть обеспечена несмотря на войну. Это говорит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), но это постоянно подчеркивали также все государства мирового сообщества", - отметил он.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

23 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, заявил, что РФ крайне настораживают участившиеся утверждения Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС. Он отметил, что миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси, недавно посетившая станцию, могла убедиться в абсурдности "параноидальных утверждений главарей киевского режима".