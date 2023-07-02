В Турции заявили о готовности принять делегацию из Чувашии

Как заявил посол Мехмет Самсар, между Турцией и Чувашией есть несколько перспективных сфер для сотрудничества, в том числе индустрия халяльной продукции

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Турция готова к приему делегации от Республики Чувашия для переговоров о представляющих взаимный интерес сферах, в частности об индустрии халяльной продукции. Об этом ТАСС сообщил посол Турции в России Мехмет Самсар.

"Мы придаем большую важность нашим отношениям с Россией, и Чувашия является одним из значимых компонентов нашего взаимодействия с РФ. Скорее всего, мы скоро примем в Турции делегацию из Чувашии для совместного определения перспективных сфер нашего сотрудничества и разработки детальных планов дальнейшей кооперации. Это позволит расширить наши отношения в сферах, представляющих взаимный интерес. Пока у нас нет точных планов по срокам, но мы поддерживаем постоянные контакты с главой Чувашии [Олегом Николаевым] и будем отталкиваться от возможностей чувашской стороны", - сказал Самсар.

Он добавил, что между Турцией и Чувашией есть ряд перспективных сфер для сотрудничества, в том числе индустрия халяльной продукции. "Мы планируем инвестировать в сферу промышленности. Есть также спрос и на производство халяльного мяса. Не менее перспективными отраслями мне видятся производство запчастей и деталей для ремонта техники", - пояснил посол.

Самсар подчеркнул, что их личные контакты с главой Чувашии развиваются, они уже провели переговоры на полях прошедшего Петербургского международного экономического форума, а затем в начале июля посол по личному приглашению Николаева приехал в Москву на чувашский национальный праздник Акатуй, прошедший в Сокольниках.

В октябре 2022 года замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев спрогнозировал, что товарооборот между Россией и Турцией к 2025 году может достигнуть $60 млрд. По его словам, за девять месяцев прошлого года объем торговли между двумя странами увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В основном рост произошел за счет товаров энергетической отрасти (нефть, газ, уголь, нефтепродукты). В то же время на 19% увеличился рост несырьевого экспорта. Увеличились поставки из России в Турцию продукции металлургической отрасли, химической промышленности и промышленной переработки (древесина, целлюлоза, пластмасса, каучук).