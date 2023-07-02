Ботсвана увеличила долю алмазов, получаемых от совместного предприятия с Anglo American

Согласно новому 10-летнему соглашению, к концу срока его действия доля Ботсваны увеличится до 50%

ПРЕТОРИЯ, 2 июля. /ТАСС/. Ботсвана увеличила с 25% до 30% долю необработанных алмазов, получаемых ею по новому 10-летнему соглашению с горнодобывающей корпорацией Anglo American. Об этом сообщила в воскресенье южноафриканская радиостанция SABC.

Согласно договоренности, к концу срока действия соглашения доля Ботсваны увеличится до 50%, отмечает она. Соглашение касается деятельности компании Debswana, которая является совместным предприятием правительства Ботсваны и принадлежащей Anglo American алмазной группы De Beers. В его рамках De Beers взяла обязательство инвестировать в течение ближайших 10 лет в экономику Ботсваны $825 млн. Одновременно Debswana продлила на 25 лет лицензию на добычу алмазов на территории Ботсваны.

Правительство Ботсваны и Anglo American подписали в 2011 году 10-летнее соглашение о совместной работе и создали совместное предприятие - компанию Debswana. Соглашение предусматривало, что 90% добываемых в африканской стране алмазов получает De Beers, а остальное - ботсванская сторона. В 2020 году эта доля была увеличена до 25%. В 2021 году из-за пандемии коронавируса действие соглашения было продлено до 30 июня 2023 года. В последний день действия этого соглашения было подписано новое сроком на 10 лет.

В рамках реализации соглашения в ботсванскую столицу Габороне в 2013 году из Лондона были перенесены сортировка алмазов и их продажа De Beers крупным клиентам.

На Ботсвану приходится более двух третей всех добываемых De Beers алмазов. В свою очередь в общем объеме экспорта Ботсваны 90% приходится на эти драгоценные камни. В минувшем году Debswana зафиксировала исторический максимум продаж, реализовав свою продукцию на сумму $4,58 млрд.