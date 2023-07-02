Медведев заявил, что зерновая сделка в нынешнем виде не нужна и должна быть расторгнута

По словам зампреда Совета безопасности, Россия и без нее сможет помочь своим странам-партнерам

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Зерновая сделка в нынешнем виде не нужна, Россия и без нее сможет помочь своим странам-партнерам, которые нуждаются в продовольствии, заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты", опубликованной в воскресенье.

По его словам, "зависимость от сельхозпродуктов и продуктов питания из нашей страны осознали везде, отсюда бесконечные камлания по теме зерновой сделки". "Хотя всем уже ясно, что в нынешнем виде она не нужна и должна быть обязательно расторгнута", - заявил политик.

"Помочь нашим партнерам мы и так сможем, а кормить толстомордых европейских бюргеров - не наша задача", - добавил Медведев, отметив с сарказмом, что у европейцев для решения их проблем есть свои политики, "которые блестяще рулят европейской экономикой".

Как заявил в пятницу в ходе онлайн-брифинга министр иностранных дел России Сергей Лавров, РФ не видит доводов в пользу продления зерновой сделки на данный момент, часть черноморской инициативы по украинскому зерну давно стала коммерческой.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН. С 18 мая зерновая сделка была продлена еще на два месяца, до 17 июля.