Медведев опроверг заявления на Западе о том, что экономика РФ "разваливается"

Зампред Совета безопасности подчеркнул, что в России "развитие есть во всех секторах экономики"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Рост производства в РФ "куда выше, чем в Европе", а инфляция по итогам года будет ниже, чем в еврозоне, заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты", опубликованной в воскресенье.

В частности, он прокомментировал звучащие на Западе заявления о том, что "российская экономика разваливается". "Ни в коей мере, - заявил политик. - Рост производства куда выше, чем в Европе. Даже агентство Reuters признало: в апреле 2023 года активность в производственном секторе России показала рост 12-й месяц подряд". "При этом инфляция у нас существенно меньше, чем во многих западных странах. Она близка к историческому минимуму и составляет 2,9%. К концу года не поднимется выше 5%. Тогда как, по прогнозу Европейской комиссии, инфляция в еврозоне в 2023 году будет близка к 6%. На самом низком историческом уровне у нас безработица - 3,3%", - обратил внимание Медведев.

Он подчеркнул, что в России "развитие есть во всех секторах экономики". "По данным Росстата, в марте этого года объемы промышленного производства выросли по сравнению с прошлым мартом на 1,2%, в апреле их рост составил уже 5,2%. Впечатляющие успехи и в строительстве: только в 2022 году объем строительных работ увеличился на 5,2%", - продолжил замглавы СБ.

Также он обратил внимание на рост сельхозпроизводства, который за прошлый год был больше 10%. "И по всем товарным позициям в этом секторе мы фактически закрываем свои потребности, активно работаем на экспорт", - отметил Медведев.