В Шереметьево произошел сбой в системе обработки багажа

Порядка 300 единиц багажа не были отправлены вовремя

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Перебои в работе системы обработки багажа фиксировались в воскресенье вечером в московском аэропорте Шереметьево, около 300 единиц багажа не были отправлены вовремя. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аэропорта.

"2 июля 2023 г. в терминале В аэропорта Шереметьево были зафиксированы кратковременные перебои в работе системы обработки багажа в период с 19:15 до 21:40 мск. В этой связи по техническим причинам не было отправлено порядка 300 единиц багажа пассажиров внутрироссийских рейсов", - говорится в сообщении.

Неотправленный багаж будет доставлен пассажирам в пункты назначения ближайшими рейсами, добавили в аэропорту.

Ранее на этой неделе уже были зафиксированы сбои в работе багажной системы в Шереметьево.